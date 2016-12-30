Команда Беларуси победила на старте Рождественского турнира сборную ОАЭ
Сборная Беларуси победила на старте XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси соперников из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 7:3 (3:0, 4:1, 0:2), передает корреспондент БЕЛТА. Читать далее
21:17
Хоккей
XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея торжественно открылся в Минске
XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея торжественно открылся в Минске
Торжественная церемония открытия XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси состоялась сегодня на «Чижовка-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА. Читать далее
19:50
Хоккей
Сегодня в Минске стартует 13-й Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь
Сегодня в Минске стартует 13-й Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь
В ожидании праздникаСегодня в Минске стартует 13-й Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Читать далее
15:19
Волейбол
Самуэле Папи: Секреты спортивного долголетия
Самуэле Папи: Секреты спортивного долголетия
Самуэле Папи: Секреты спортивного долголетия. Читать далее
15:15
Хоккей
Уступили родоначальникам
Уступили родоначальникам
Уступили родоначальникамСборная Беларуси завершила выступление на Кубке Шпенглера в полуфинале. Наша команда уступила канадцам. Они же и стали победителями турнира. Читать далее
15:14
Хоккей
Голевой дубль Петтерссона помог хоккеистам минского «Динамо» обыграть питерский СКА
Голевой дубль Петтерссона помог хоккеистам минского «Динамо» обыграть питерский СКА
Минское «Динамо» обыграло дома лидера Континентальной хоккейной лиги — питерский СКА — 5:4 (1:0, 4:1, 0:3). Читать далее
03.01.17 в 22:26
Другие виды
С Новым годом и Рождеством!
С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Читать далее
30.12.16 в 11:47