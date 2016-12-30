Команда Беларуси победила на старте Рождественского турнира сборную ОАЭ

Максим Густик: сам себя не узнавал



Так получилось, что сразу после зимней Олимпиады в Сочи двое самых титулованных белорусских лыжных акробатов Алексей Гришин и Дмитрий Дащинский завершили спортивную карьеру, а триумфаторы Игр-2016 Антон Кушнир и Алла Цупер по разным причинам вынуждены были временно прервать тренировки.

Турнир стартовал!



Вчера на «Чижовка-Арене» стартовал ХIII Рождественский междунароный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Как всегда, нашу страну представляет ледовая дружина Главы государства.