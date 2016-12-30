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5 Декабря 2017 года
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Максим Густик: сам себя не узнавал

Так получилось, что сразу после зимней Олимпиады в Сочи двое самых титулованных белорусских лыжных акробатов Алексей Гришин и Дмитрий Дащинский завершили спортивную карьеру, а триумфаторы Игр-2016 Антон Кушнир и Алла Цупер по разным причинам вынуждены были временно прервать тренировки. 		Турнир стартовал!

Вчера на «Чижовка-Арене» стартовал ХIII Рождественский междунароный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Как всегда, нашу страну представляет ледовая дружина Главы государства. 		СКА бояться – в плей-офф не ходить

Наконец-то «Динамо» вернулось в Минск и подарило болельщикам настоящий хоккейный праздник. В сумасшедшем по накалу матче «зубры» обыграли самую грозную команду Лиги!
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«Спортивная панорама»

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таблица

# команда и о
1 БАТЭ (Борисов) 30 70
2 Шахтер (Солигорск) 30 59
3 Динамо (Минск) 30 55
4 ФК Минск 30 53
5 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 30 48
6 ФК Витебск 30 42
7 Ислочь (Минский район) 30 41
8 Динамо (Брест) 30 40
9 ФК Городея 30 38
10 Славия (Мозырь) 30 35
11 Крумкачы (Минск) 30 33
12 ФК Слуцк 30 30
13 Нафтан (Новополоцк) 30 29
14 Неман (Гродно) 30 29
15 Белшина (Бобруйск) 30 25
16 Гранит (Микашевичи) 30 25

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Команда Беларуси победила на старте Рождественского турнира сборную ОАЭ

Сборная Беларуси победила на старте XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси соперников из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 7:3 (3:0, 4:1, 0:2), передает корреспондент БЕЛТА.  Читать далее

21:17

Хоккей
XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея торжественно открылся в Минске
Торжественная церемония открытия XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси состоялась сегодня на «Чижовка-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.  Читать далее

19:50

Хоккей
Сегодня в Минске стартует 13-й Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь
В ожидании праздникаСегодня в Минске стартует 13-й Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь.  Читать далее

15:19

Волейбол
Самуэле Папи: Секреты спортивного долголетия
Самуэле Папи: Секреты спортивного долголетия.  Читать далее

15:15

Хоккей
Уступили родоначальникам
Уступили родоначальникамСборная Беларуси завершила выступление на Кубке Шпенглера в полуфинале. Наша команда уступила канадцам. Они же и стали победителями турнира.  Читать далее

15:14

Хоккей
Голевой дубль Петтерссона помог хоккеистам минского «Динамо» обыграть питерский СКА
Минское «Динамо» обыграло дома лидера Континентальной хоккейной лиги — питерский СКА — 5:4 (1:0, 4:1, 0:3).  Читать далее

03.01.17 в 22:26

Другие виды
С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!  Читать далее

30.12.16 в 11:47


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Дарья Домрачева тренируется в Оберхофе фото

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Турнирная таблица 13 рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь фото

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Хоккеисты Словакии одержали уверенную победу над Россией на старте Рождественского турнира фото

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Хоккеисты Швейцарии обыграли команду Балкан на Рождественском турнире в Минске фото

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Бен Скривенс — лучший игрок матча против СКА фото

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Финн Яни Рита стал автором первого гола XIII Рождественского хоккейного турнира в Минске фото

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Минские «Цмокi» сыграют в гостях у «Нантера» во втором групповом раунде Кубка ФИБА-Европа фото

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Латвийские хоккеисты покинули элитный дивизион молодежного ЧМ, их заменят белорусы фото

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Георгий Кондратьев продолжит тренировать футболистов «Минска», Игорь Криушенко остается в Жодино фото

15:24
Белорусская горнолыжница Мария Шканова добыла первые очки на этапах Кубка мира в этом сезоне

15:15
Состоялись первые поединки второго сезона индийской лиги борьбы Pro Wrestling League, где участие принимают и белорусские спортсменки

15:15
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2016 года. По итогам опроса журналистов лауреатами названы ямайский спринтер Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз

15:10
На втором этапе авторалли «Дакар-2017» белорусский экипаж Сергея Вязовича, выступающего на МАЗе, финишировал четвёртым в классе грузовиков.

15:00
Александра Герасименя планирует проводить мастер-классы для школьников фото

14:45
Белорусский гонщик Сергей Вязович занял четвертое место на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2017» фото

14:40
ДОСЬЕ: XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси фото

14:33
Телеканал «Беларусь 5» будет транслировать матчи XIII Рождественского международного турнира

03.01.17 в 18:10
Маршрут болельщика на матч против СКА


03.01.17 в 16:30
Участницы олимпийских Игр в Рио Мария Мамошук, выигравшая «серебро», и Василиса Марзалюк, остановившаяся в Бразилии в шаге от пьедестала, получили приглашение выступить на престижном турнире Pro Wrestling League

03.01.17 в 16:25
В минском Дворце спорта «Уручье» прошёл турнир по танцевальному спорту «Alliance cup-2016»

03.01.17 в 16:25
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2016 года. По итогам опроса журналистов лауреатами названы ямайский спринтер Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз

03.01.17 в 16:15
На первом этапе ралли-рейда «Дакар-2017» его участники проехали около 500 км между парагвайской столицей Асунсьон и аргентинским городом Ресистенсия

03.01.17 в 16:10
Два новых хоккеиста сыграют в составе минского «Динамо» в матче с питерским СКА

03.01.17 в 15:50
Николай Комличенко возвращается в «Краснодар»

03.01.17 в 15:45
«Наполи» подтвердил покупку Паволетти

03.01.17 в 15:33
«Ювентус» выкупил Ринкона у «Дженоа» фото

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